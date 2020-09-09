Во Франции провалилась попытка запрета книги «Я ненавижу мужчин»

https://static.news.ru/photo/42de00aa-f2b9-11ea-a5e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Monstrograph

Попытка советника министра по вопросам гендерного равенства Франции Ральфа Зурмели запретить книгу под названием «Я ненавижу мужчин» не увенчалась успехом. Публикация представляет собой эссе 25-летней феминистки Полин Арманж, в котором она пытается сформулировать, если у женщин «веские причины ненавидеть мужчин».

Книга, вышедшая в августе не пользовалась популярностью до тех пор, пока Зурмели не сделал публичное заявление о том, что эссе «разжигает ненависть по половому признаку», назвав его «одой мизандрии», сообщает The Guardian.

Советник обратился к издательству Monstrograph с просьбой убрать публикацию с полок, напомнив, что разжигание к ненависти на почве гендера считается уголовным преступлением.

В ответ издатели заявили, что книга не призывает к насилию, а её название — не более чем «культурная провокация». Отмечается, что в эссе автор призывает перестать учитывать мнение мужчин, которое зачастую не находит поддержки.

Позже представители Monstrograph рассказали о росте популярности книги после скандала с Зурмели. Вместо изначально запланированных 400 копий издательство напечатало и распродало 2500 копий. Теперь изданием эссе займётся более крупная компания.

Как писал NEWS.ru, британская писательница Джоан Роулинг подписала коллективное письмо, в котором осуждается «культура отмены». Авторы послания отметили, что они поддерживают проводимые в обществе реформы и изменения, однако не согласны с ограничениями «открытых обсуждений и терпимости к различиям в пользу идеологического соответствия».