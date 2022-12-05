«Вляпался»: в ГД отреагировали на резонансную драку с участием Лепса Депутат Госдумы Шолохов: Лепс пожалел о несдержанности после драки в Санкт-Петербурге

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Григорий Лепс

Певец Григорий Лепс «буквально вляпался» из-за драки с посетителем бара в Санкт-Петербурге, заявил NEWS.ru депутат Госдумы и первый зампредседателя парламентского комитета по культуре Александр Шолохов. При этом он подчеркнул, что на данный момент не все обстоятельства дела известны и не до конца ясно, чем вызвано подобное поведение артиста. Шолохов считает, что Лепс пожалел из-за своей несдержанности.

Буквально вляпался, что делать, но мы не знаем всех обстоятельств, чем это было вызвано. Возможно, это я не оправдываю, но людьми иногда в такой ситуации движет совершенно праведный гнев. Огульно сказать, что любой человек, который дошел до рукоприкладства, — преступник, я бы так не стал делать. Нужно оставить это следственным органам и суду, но это однозначно неприятная история. Я думаю, сам Лепс неоднократно пожалел о несдержанности, но теперь придется ему отвечать по той мере, которая будет определена, — отметил Шолохов.

Ранее сообщалось, что Григорий Лепс подрался с посетителем бара в Санкт-Петербурге после концерта, на котором певец бросил на пол микрофон и прервал выступление. В момент конфликта музыкант был в сопровождении охранников. Врачи диагностировали у петербуржца ушибы и подозрение на перелом носа. В то же время издание «Фонтанка» приводит версию потерпевшего. По его словам, он «пересекся» с артистом в баре Finnegan’s на Московском проспекте, где тот якобы предложил сыграть ему партию в нарды на $10 тысяч. Петербуржец, по его словам, ответил, что у него таких денег нет, после чего между ними возникла перепалка, которая перешла в конфликт.

Однако совладелец бара отрицает эту версию. Он утверждает, что пострадавший сам начал приставать к Лепсу. По словам адвоката потерпевшего, пострадавший уже написал заявление в полицию.