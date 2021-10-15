Власти отменили Санкт-Петербургский международный культурный форум

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум, который планировалось провести 11-13 ноября, отменён. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ, передаёт ТАСС. Там отметили, что мероприятие не состоится из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

С сожалением вынуждены сообщить, что Санкт-Петербургский международный культурный форум отменён в целях недопущения рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции, — сказали в Минкульте.

Санкт-Петербургский международный культурный форум является площадкой для встреч, открытого диалога и обмена опытом между экспертами в области культуры и культурной политики, представителями власти, политиками и предпринимателями из разных стран. В 2021 году странами-гостями мероприятия должны были стать Франция, Корея и Азербайджан.

15 октября в России был обновлён максимальный показатель суточной смертности от COVID-19. За 24 часа скончались 999 человек. Кроме того, обновился максимальный суточный прирост заражений — за минувшие сутки коронавирус выявлен у 32 196 человек.