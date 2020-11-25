Виктюка посмертно наградят премией «Звезда театрала»

https://static.news.ru/photo/ccb18f74-2f25-11eb-bffd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Покойного театрального режиссёра Романа Виктюка посмертно наградят премией зрительских симпатий «Звезда театрала» в почётной номинации, которая носит название «Легенда сцены». Об этом журналистам сообщили представители пресс-службы проекта.

Церемония состоится 7 декабря в Театре имени Вахтангова. Мероприятие пройдёт при неполном зале в связи с ограничениями на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Трансляция церемонии будет идти онлайн на официальном портале проекта, а также на YouTube-канале премии.

В список номинантов попали 56 актёров и режиссёров. В их числе Игорь Яцко, Нонна Гришаева, Мария Аронова, Нина Гуляева, Виктор Раков, Ксения Раппопорт. Зрительское голосование будет идти до конца ноября. В результате подсчёта голосов и определится победитель.

В номинации «Легенда сцены» награды получат народные артисты РФ Александр Збруев и Валентина Талызина. Посмертно награду присудят Виктюку, передаёт РИА Новости.

Виктюк родился во Львове в 1936 году. Он начал ставить спектакли с 1970-х годов в Театре им. Моссовета, в студенческом театре МГУ и во МХАТе. В 1988 году в «Сатириконе» он поставил свой самый знаменитый спектакль — «Служанки», где все актёры были мужчинами. Спустя три года он открыл Театр Романа Виктюка. Всего режиссёр поставил больше 250 спектаклей на сценах России, Украины, Латвии, Литвы, США, Финляндии, Италии и других стран.

27 октября режиссёра доставили в больницу с коронавирусом, а 17 ноября его не стало. Народному артисту РФ было 84 года. 20 ноября с Виктюком попрощались в Москве, в его театре. На церемонию из родственников артиста приехала только племянница.

Как писал NEWS.ru, 23 ноября в здании львовского Первого театра, который раньше назывался Театром юного зрителя, прошла церемония прощания с Виктюком. Утром в понедельник гроб с телом артиста туда перенесли из его квартиры по улице Галицкой, 7.