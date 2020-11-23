Во Львове прощаются с режиссёром Романом Виктюком

https://static.news.ru/photo/4dacfdc0-2d82-11eb-8547-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

В здании львовского Первого театра, который раньше назывался Театром юного зрителя, проходит церемония прощания с народным артистом России, режиссёром Романом Виктюком. Утром в понедельник гроб с телом артиста туда перенесли из его квартиры по улице Галицкой, 7.

В Первом театре Виктюк начал свой творческий путь, и туда на гражданскую панихиду приходят жители города и несут цветы и траурные венки. Заупокойная литургия была назначена на 13:30, передаёт «Интерфакс-Украина». Она пройдёт в церкви Святого Андрея (УГКЦ). Похоронят Виктюка в семейном склепе на Лычаковском кладбище.

27 октября режиссёра доставили в больницу с коронавирусом, а 17 ноября его не стало. Народному артисту РФ было 84 года. 20 ноября с Виктюком попрощались в Москве, в его театре. На церемонию из родственников артиста приехала только племянница.

Виктюк родился во Львове в 1936 году. Он начал ставить спектакли с 1970-х годов в Театре им. Моссовета, в студенческом театре МГУ и во МХАТе. В 1988 году в «Сатириконе» он поставил свой самый знаменитый спектакль — «Служанки», где все актёры были мужчинами. Спустя три года он открыл Театр Романа Виктюка. Всего режиссёр поставил больше 250 спектаклей на сценах России, Украины, Латвии, Литвы, США, Финляндии, Италии и других стран.

Как писал NEWS.ru, психолог и лучшая подруга Валентины Легкоступовой Елена Перелыгина считает, что косвенной причиной смерти Виктюка стали склоки в коллективе. Мэтр тяжело переживал разногласия в своём театре.