Виктора Пелевина обвинили в плагиате

https://static.news.ru/photo/72671f2e-f34e-11ea-aa7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новая книга Виктора Пелевина «Непобедимое солнце» может оказаться плагиатом. Утверждается, что источником вдохновения популярного писателя-фантаста стал роман десятилетней давности малоизвестного автора Олеси Градовой «Танец с жизнью».

Как рассказала Олеся Градова, первый признак плагиата — это сама героиня — «привлекательная московская блондинка», которая исследует духовные практики и выражает свой «бунт тридцатилетних» через обретение «нового я». Кроме того, у Пелевина также идёт повествования от первого лица героини, которая говорит о своей жизни, романах, приключениях. Потом в истории появляются уже совсем узнаваемые персонажи — учитель танцев (у Градовой преподавательница суфийского танца), «полубоги» («маги» у писательницы), а также сюжетные линии — «встречи с интересными людьми», меняющими «точку сборки».

Когда в книге Пелевина появился магический камень, мне ничего не оставалось, как спешно дочитывать и ждать финала. Мой "камень" — заброшенный в северном лесу — меняет судьбы. Именно к нему приходит героиня, для того чтобы завершить свою войну с силами Тьмы и чёрное сделать белым, — отметила она.

В романе у Пелевина также есть камень, который может не только изменить судьбу, но и уничтожить мир и воссоздать его заново.

По словам Градовой, к моменту финала книги она уже понимала, что это ни в коем случае не копия — это пародия, гротеск, карикатура на её героиню и её историю. Писательница также отметила, что у Пелевина часто встречается подобный приём «творческой переработки», при этом попытки любых неизвестных авторов обозначить проблему приводили к неизменному «вы просто хотите попиариться на имени великого писателя».

Еще один автор, Константин Аникин, также уличил Пелевина в плагиате. По его словам, фантаст при написании S.N.U.F.F. многое позаимствовал из его романа «Нульт», пишет «Ридус».

Как сообщал ранее NEWS.ru, композитор, поэт и продюсер Константин Меладзе был вызван в Тверской суд Москвы в качестве свидетеля по спору о плагиате между певицами Ольгой Кормухиной и Полиной Гагариной. Первая обвиняет вторую в том, что та украла у неё аранжировку песни Виктора Цоя «Кукушка». Спорная композиция прозвучала в художественном фильме «Битва за Севастополь».