Меладзе вызвали в суд из-за спора Кормухиной и Гагариной о песне Цоя

https://static.news.ru/photo/92deb466-f348-11ea-9103-fa163e074e61_660.jpg Константин Меладзе Фото: meladzemusic/instagram.com

Композитор, поэт и продюсер Константин Меладзе вызван в Тверской суд Москвы в качестве свидетеля по спору о плагиате между певицами Ольгой Кормухиной и Полиной Гагариной. Первая обвиняет вторую в том, что та украла у неё аранжировку песни Виктора Цоя «Кукушка». Спорная композиция прозвучала в художественном фильме «Битва за Севастополь».

Ближайшее заседание по делу назначено на 25 сентября. Даст ли свои показания Меладзе или его представители именно в этот день, доподлинно неизвестно.

Правами на «Кукушку» с 1993 года обладают не наследники Цоя, а управляющая компания, с которой артисты, желающие исполнять композицию, подписывают договоры. Однако бумаги, согласно которым у Меладзе и Гагариной возникло право на переработку песни, признаны Басманным судом недействительными, передаёт StarHit.

Во время выхода фильма «Битва за Севастополь» их права оформлялись на основании недействительных договоров. Следовательно, необходимо заслушать комментарии Константина и посмотреть его документы, — заявил представитель Кормухиной Валерий Рытвин.

По его словам, ни Гагарина, ни наследники Цоя пока не предоставили никаких документов об истории переработки трека, автором которой был указан Меладзе.

При этом документы Кормухиной никто не оспаривал, уточнил он.

Певица переработала хит «Кукушка» в 2010 году. В этом ей помогал гитарист группы «Парк Горького» и по совместительству муж Алексей Белов. Позже этот же хит перепела Гагарина в саунд-треке к «Битве за Севастополь», который вышел на экраны в 2018 году.

Как писал NEWS.ru, представители Кормухиной заподозрили юристов Гагариной в затягивании процесса. По их мнению, ответчики пытаются перевести спор исключительно в плоскость права на исполнение песни, уводя суд в сторону от претензий в плагиате.