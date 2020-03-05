https://static.news.ru/photo/7334ba8c-5ec6-11ea-aef1-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представители российской певицы Полины Гагариной предоставили суду документ, подтверждающий разрешение петь песню Виктора Цоя «Кукушка» абсолютно всем, полученное от сына исполнителя.

Это было сделано в ответ на обвинения со стороны певицы Ольги Кормухиной в том, что Гагарина украла у неё аранжировку знаменитой композиции. Однако адвокаты Кормухиной сочли документ подделкой. По их мнению, в нём есть несколько ошибок.

Кроме того, представитель Кормухиной Валерия Рытвина заявила, что защита Гагариной всячески затягивает судебный процесс, а её адвокаты ведут себя непрофессионально во время заседаний суда, передаёт Teleprogramma.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Гагарина откровенно призналась в том, что зарабатывает в сотни раз больше своего супруга. Её доход в год составляет $5,3 млн, что в переводе на российские деньги составляет 336 млн рублей. В то же время её муж Дмитрий Исхаков, который является профессиональным фотографом, получает не более 200 тысяч рублей в месяц.