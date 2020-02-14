https://static.news.ru/photo/7daeb588-4fcd-11ea-aeed-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Известная певица Полина Гагарина откровенно призналась в том, что зарабатывает в сотни раз больше своего супруга. Её доход в год составляет $5,3 млн, что в переводе на российские деньги 336 млн рублей. В то же время её муж Дмитрий Исхаков, который является профессиональным фотографом, получает не более 200 тысяч рублей в месяц.

По всей видимости, звезду шоу-бизнеса это нисколько не смущает.

Он с этим живёт, он это знал. Он платит за весь быт, а я отвечаю за большие мероприятия. К примеру, строю дом, — откровенно заявляет Полина.

По её словам, на мужа ложится вся забота о детях и доме. Он занимается бытовыми вопросами и воспитывает дочь и сына певицы от первого брака. В это время сама Полина разъезжает по гастролям и даёт концерты, передаёт KP.RU.

Ранее фотограф Дмитрий Исхаков опубликовал в Instagram снимок, на котором его пасынок Андрей Кислов, сын певицы Полины Гагариной, позирует вместе с легендой Голливуда Арнольдом Шварценеггером. Супруг Гагариной рассказал, что встреча Андрея и 72-летнего Шварценеггера случайная и произошла в одном из кафе Лос-Анджелеса, писал NEWS.ru.