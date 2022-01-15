Вдова Бориса Грачевского попала в больницу после похода на кладбище

Вдова художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского актриса Екатерина Белоцерковская была госпитализирована после открытия памятника её супругу на Троекуровском кладбище. Это случилось спустя ровно год после смерти создателя ситкома. Она опубликовала кадры из больницы в сторис в своём Instagram-аккаунте.

Белоцерковскую видели на кладбище в минувшую пятницу. Вероятно, траурные мероприятия в годовщину возлюбленного сильно сказались на здоровье актрисы, после чего она была госпитализирована.

На кадрах, опубликованных в её Instagram в ночь 15 на 16 января, видна рука 37-летней актрисы, капельница и больничная койка. Сама Екатерина не рассказала, что с ней произошло. Фолловеры Белоцерковской в соцсети полагают, что ухудшение здоровья связано с эмоциональным состоянием женщины.

На протяжении года с момента смерти режиссёра Грачевского она регулярно выкладывает фотографии актёра в память о нём.

Создатель «Ералаша» Борис Грачевский был госпитализирован 28 декабря 2020 года с коронавирусной инфекцией. Его состояние ухудшалось, а к 31 числу у легендарного режиссёра поражение лёгких составляло 75%.

Позже его друг Станислав Садальский опубликовал фотографию Грачевского из реанимации. Он выразил надежду, что все ещё снимутся «у Бори», а также что коронавирусной инфекции придёт «кирдык».

Однако случилось самое страшное — 14 января в возрасте 71 года он умер.

28 ноября в возрасте 72 лет скончался певец и композитор Александр Градский. Он был экстренно госпитализирован в Москве. Сообщалось, что артисту стало плохо дома, врачи заподозрили у него инсульт. Также известно, что в начале ноября исполнителя беспокоило пониженное артериальное давление.