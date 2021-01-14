Врачи вновь ввели Грачевского в состояние медикаментозной комы

https://static.news.ru/photo/4d9cf612-5665-11eb-95fb-fa163e074e61_660.jpg Борис Грачевский Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Медики вновь ввели Бориса Грачевского в состояние медикаментозной комы. В настоящее время легендарный создатель «Ералаша» находится в реанимации, подключённый к аппарату ЭКМО (следующая стадия после ИВЛ).

В целом состояние Грачевского врачи оценивают как тяжёлое, передаёт Telegram-канал Baza. Некоторое время назад медикам удалось стабилизировать состояние пациента, однако недуг вновь напомнил о себе.

Создатель «Ералаша» был госпитализирован с коронавирусной инфекцией 28 декабря, 31 декабря его перевели в реанимацию. Поражение лёгких у звёздного пациента составляло 75%.

Позже его друг Станислав Садальский опубликовал фотографию Грачевского из реанимации. Он выразил надежду, что все ещё снимутся «у Бори», а также что коронавирусной инфекции придёт «кирдык».

Ранее NEWS.ru писал, что состояние здоровья госпитализированного с коронавирусом художественного руководителя детского юмористического киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского по-прежнему остаётся стабильно тяжёлым. Об этом сообщил его друг актёр Владимир Долинский.