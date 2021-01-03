Садальский опубликовал фото Грачевского из реанимации

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Актёр Станислав Садальский опубликовал в Instagram фото режиссёра и создателя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского, который в настоящее время находится в реанимации из-за коронавируса.

«Жить будет!» — сказали врачи. Ура, ура! Мы еще у Бори снимемся! Короне — кирдык! Ералаш жизни форева! — написал актёр.

Садальский также напомнил подписчикам слова самого режиссёра, который призывает окружающих чаще улыбаться. По словам Грачевского, он живёт на «солнечной стороне» и переводит на неё других.

Грачевский, которому в марте 2020 года исполнился 71 год, был госпитализирован с коронавирусом 28 декабря, а 31-го его перевели в реанимацию. Супруга режиссёра Екатерина Белоцерковская попросила журналистов не беспокоить её мужа, так как «расспросы о здоровье могут это самое здоровье ухудшить».

Как писал NEWS.ru, Грачевский рассказал, что ему удалось пережить пик болезни благодаря жене. Грачевский добавил, что каждые полгода ходит к доктору для обследования, и всякий раз Екатерина первой ждёт результатов. Артист признался, что нашёл в своей супруге не только любящего человека, но друга и компаньона, с которым просто интересно проводить время.