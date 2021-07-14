В театре Ленсовета раскрыли, в каких условиях Боярский лежит в больнице

Российский и советский актёр Михаил Боярский находится под наблюдением медперсонала, коронавирусную инфекцию он переносит в лёгкой форме, рассказала в беседе с Пятым каналом заведующая труппой театра имени Ленсовета Евгения Попондопуло. Артист до заражения прошёл вакцинацию, что сыграло свою роль.

Сейчас он (Боярский. — NEWS.ru) в лёгкой форме заболел коронавирусом. Его положили [в больницу], чтоб он был под наблюдением врачей. Он в хороших условиях лежит, врачей мы благодарим. Ничего такого страшного нет, — отметила Попондопуло.

Накануне Боярский опроверг в разговоре с журналистами слухи о своей госпитализации с COVID-19. Артист подчеркнул, что у СМИ неверная информация. Представитель музыканта в беседе с РИА Новости подчеркнул , что 71-летний артист находится дома и чувствует себя нормально, у него лишь подозревают COVID-19.

Информация о якобы госпитализации Боярского с COVID-19 появилась днём 14 июля. По данным СМИ, у артиста седьмой день наблюдается коронавирусная инфекция и медики решили положить его в Боткинскую больницу трое суток назад.

Боярский известен ролью д'Артаньяна в советском фильме «Д'Артаньян и три мушкетёра» (1978), а также в продолжениях ленты — «Мушкетёры двадцать лет спустя» (1992) и «Тайна королевы Анны, или Мушкетёры тридцать лет спустя» (1993). Ещё одним заметным образом Боярского стал казак Мосий Шило в «Тарасе Бульбе» (2008).

Ранее сообщалось, что советская и российская актриса Ирина Алфёрова до сих пор находится в больнице, но серьёзных опасений её состояние здоровья не вызывает. Наследница артистки рассказала, что заболевшая коронавирусом родственница чувствует себя прекрасно.