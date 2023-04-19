«В связи с законом»: Большой театр снял с показа балет о советском танцоре Балет Серебренникова «Нуреев» сняли с репертуара Большого театра из-за ЛГБТ-пропаганды

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Балет российского режиссера Кирилла Серебренникова «Нуреев» сняли с репертуара Большого театра из-за ЛГБТ-пропаганды, заявил на пресс-конференции гендиректор ГАБТ Владимир Урин. По его словам, которые приводит ТАСС, это решение было принято сразу же после подписания закона о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей.

Спектакль «Нуреев» снят с репертуара в связи с подписанным законом, <...> где абсолютно однозначно обговорены вопросы, связанные с вопросами пропаганды нетрадиционных ценностей, — сказал Урин.

Серебренников представил балет на музыку Ильи Демуцкого в 2017 году на исторической сцене Большого театра. В основу спектакля легла биография танцора. Нуреев был гомосексуалом, однако в юности имел и гетеросексуальные отношения. После побега из СССР в Европу он встретился с датским танцовщиком Эриком Бруном, с которым они сохраняли близкие отношения в течение двадцати пяти лет, до самой смерти Нуреева.

В середине марта Большой театр убрал с афиши еще один балет Серебренникова «Герой нашего времени», который должны были показать 5, 6 и 7 мая. Согласно афише, спектакль заменили на «Мастера и Маргариту». Режиссер назвал случившееся «шизофренией».