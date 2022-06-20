В сети появился первый тизер фильма «Чебурашка»

В сети появился первый тизер полнометражного фильма о Чебурашке с одноименным названием. Премьера ленты состоится после Нового года — 1 января 2023 года, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании «Централ Партнершип». В минутном видео-ролике зрителей познакомили с новыми героями истории, среди которых нелюдимый садовник Геннадий, не умеющий говорить мальчик и антагонист — директор шоколадной фабрики Римма.

Сердитого садовода сыграл Сергей Гармаш, в роли злодейки предстала Елена Яковлева, а голосом любимого мультгероя советских детей стала актриса Ольга Кузьмина. Также в съемках принял участие звезда «Сватов» Федор Добронравов. Проект был разработан совместно с Yellow, Black & White, онлайн платформой START, телеканалом «Россия 1» и «Союзмультфильмом». Режиссером фильма выступил Дмитрий Дьяченко