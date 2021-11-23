В одном из старейших поселений мира археологи раскопали руины школы

В Турции археологи во время раскопок обнаружили останки городской школы XII века. В её очагах до сих пор сохранились остатки еды. Учёные полагают, что жители покинули город внезапно, опасаясь захвата монголами, сообщает Hurriyet.

Руины были найдены в юго-восточной провинции района Харран, где находятся одни из древнейших в мире поселений. Здание имело ширину порядка 80 метров. Известно, что ранее здесь находилось пять подобных медресе.

Во время раскопок мы обнаружили медресе, относящиеся к периоду правления Зангидов. Ранее было известно, что в Харране находится пять таких школ. Мы впервые нашли одну из них, — рассказал руководитель раскопок, профессор Мехмет Онал.

По его словам, археологи нашли несколько комнат, входную дверь и часть портика. Рядом с помещениями располагалась кухня с большими плитами и тандырами, в которых сохранились кости овец и коз. По мнению учёных, это свидетельствует о том, что люди покинули город внезапно, не успев доготовить и съесть пищу.

Ранее археологи откопали на юго-востоке Турции на территории исчезнувшего города Зевгма высеченные в скалах два древних помещения, датируемых II или III веком до нашей эры. Историки считают, что найденные залы когда-то использовались как «столовые».