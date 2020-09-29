В Москве открыли памятник Сергею Есенину к юбилею поэта

https://static.news.ru/photo/9b6164cc-0260-11eb-89d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

В Москве к 125-летию Сергея Есенина открыли памятник поэту. Монумент расположили на территории Московского государственного музея С. А. Есенина.

Автор работы Григорий Потоцкий назвал её «Реквием по Есенину» или «Ангел русской поэзии». Сам скульптор — член международного союза художников при ЮНЕСКО, он установил более 120 памятников в 41 стране мира, сообщает РИА Новости.

Есенин — это ангел со сломанными крыльями. Это наша боль. Его поэзия — отражение великой печали и великой красоты русского народа, — заявил он.

Как писал NEWS.ru, в Москве появится памятник советскому и российскому поэту Андрею Дементьеву. Над его созданием работал президент Российской академии художеств и друг автора Зураб Церетели.