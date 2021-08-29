В Москве от сердечного приступа умер актёр сериала «Кухня» Артур Диланян

Актёр театра и кино Артур Диланян умер в результате острой сердечной недостаточности. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По информации канала, 59-летний Диланян скончался 29 августа на ВДНХ в Москве. Артисту стало плохо, ему вызвали скорую помощь, но не смогли спасти.

Артур Диланян снимался в таких сериалах, как «Кухня», «Последний из Магикян», «Пятницкий», «Дважды два», «Детективы», «Рая знает всё!». Кроме того, с 2004 года актёр играл в Московском армянском театре.

Ранее артист Дмитрий Назаров, известный по сериалу «Кухня», подвергся волне критики после публикации стихотворения, в котором усомнился в необходимости пышных торжеств по случаю 76-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне. Он указал на запреты и ограничения, с которыми живёт страна. Некоторые общественники увидели в стихотворении оскорбление праздника или вовсе решили, что у актёра не всё в порядке с психикой. Видеозапись с исполнением стихотворения Назаров разместил в соцсети в канун Дня Победы.