Звезду «Кухни» жёстко раскритиковали за стихи о параде Победы

https://static.news.ru/photo/eac3492e-b019-11eb-84d3-96000091f725_660.jpg Дмитрий Назаров Фото: dmitry_nazarov_official/instagram.com

Народный артист Дмитрий Назаров, известный среди прочего по сериалу «Кухня», подвергся волне критики после публикации стихотворения, в котором усомнился в необходимости пышных торжеств по случаю 76-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне. Он указал на запреты и ограничения, с которыми живёт страна.

Некоторые общественники увидели в стихотворении оскорбление праздника или вовсе решили, что у актёра не всё в порядке с психикой. Видеозапись с исполнением стихотворения Назаров разместил в соцсети в канун Дня Победы.

Зачем в барьерах вся Россия? Зачем оттачивать парад? // Парад чего? Парад бессилья. Парад запретов и оград. // Парад расстрелянных пособий. Убитый пенсионный фонд. // Забытой славы и надгробий. И фронт, развернутый в народ. // Воинственные железяки везут воинственных ребят. // Росгвардия и автозаки замкнут бессмысленный парад, — продекламировал актёр.

В заочную полемику с Назаровым вступили самые разные деятели. В частности, военный эксперт Алексей Леонков в Telegram высказал мнение, что парад следует проводить хотя бы потому, что ежегодно из «подполья» выходит «нечисть», которая «имеет популярность среди граждан России — это деятели культуры, СМИ, политологи и прочая, прочая».

Телеведущий Владимир Соловьёв также в Telegram призвал Назарова проявить принципиальность и отказаться от званий, оклада и «уйти на вольные хлеба». По словам журналиста, артист вправе создать сообщество свободных театральных деятелей и жить на доход от деятельности этого союза.

В свою очередь депутат Государственной думы Ярослав Нилов призвал не рассматривать парад «через призму эмоций и политических взглядов». По его словам, к любому мнению необходимо относиться с пониманием, так как оно может быть вызвано усталостью человека от пандемии коронавируса.

Общество во всём мире пребывает в серьёзном стрессовом состоянии. <...> Это всё влияет на психическое состояние людей, провоцирует развитие различных заболеваний и нервозность, — цитирует Нилова «Подъём».

Пользователи соцсетей также разошлись во взглядах на мнение Назарова. Раскритиковавшие актёра пользователи высказали точку зрения, что тот попал под действие «оппозиционной пропаганды» или даже «продался» и «отрабатывает гонорар», либо вовсе сошёл с ума.

Тем не менее многие подписчики Назарова высказались в его поддержку.

Ранее стало известно, что в проведение парада Победы в Москве могут быть внесены коррективы. Причина этого — ненастная погода, которая грозит сорвать авиационную часть празднования.