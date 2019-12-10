https://static.news.ru/photo/a943e516-1a9d-11ea-9955-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

В Министерстве культуры намерены решить проблему больших очередей в главных музеях страны.

Директор департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов сказал, что речь может идти о регулировании потоков туристов, и это будет касаться как групповых посещений, так и индивидуальных вне зависимости от того, из какой страны приехали люди, сообщает РИА Новости.

Такая работа по разграничению ведётся во многих музеях, где есть отдельные очереди для туристических групп и индивидуальных посетителей. Другое дело, что иногда групповые туристы выдают себя за индивидуальных посетителей, и очень сложно их уличить в этом, — сказал Кононов.

По его словам, сейчас в министерстве создана рабочая группа, которая занимается вопросом облегчения доступа в учреждения, особенно там, где спрос превышает предложение.

Кононов также отметил, что существует проблема недостаточной информированности туристов о многих музеях, например, в таких городах, как Торжок и Александров, которые уже сейчас готовы принимать туристов.

Ранее заместитель главы Министерства культуры РФ Алла Манилова заявила о создании национальных музейных маршрутов для туристов в рамках проекта «Культурные бренды России».