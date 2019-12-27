https://static.news.ru/photo/49dd00b6-2895-11ea-83f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Егор Еремов/РИА Новости

Государственное собрание (Ил Тумэн) Республики Саха внесло в Госдуму проект о поддержке, защите и сохранении эпического наследия в России.

В опубликованном документе в электронной базе данных нижней палаты парламента говорится, что речь идёт о древнейших памятниках устного народного творчества, сообщает РИА Новости.

Законопроектом устанавливается понятийный аппарат, определяются полномочия государственных органов власти по сохранению, защите и популяризации эпического наследия, устанавливается система мер, направленных на выявление, сбор, учёт, сохранение и развитие эпического наследия, — указано в сопровождающей записке.

Отмечается, что региональным законодателем уже разработаны законы, гарантирующие статус и поддержку защиты и популяризации объектов, но требуется закрепить это на федеральном уровне.

Например, предлагается определить носителя устной эпической традиции: певца-сказителя и импровизатора музыкальных произведений. Также в категорию «эпическая среда» автора инициативы планируют распределить этническую, фольклорную, языковую, музыкально-исполнительскую среду «в условиях живого традиционного бытования локальных этнических сообществ, в которой сохраняется и развивается устная сказительская традиция».

Как писал NEWS.ru, депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил включить российские новогодние традиции в наследие ЮНЕСКО. В список попали и старые традиции, и более современные, например, семейный просмотр фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!».