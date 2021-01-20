В Большом театре отреагировали на решение увеличить количество зрителей

https://static.news.ru/photo/2ad870d0-5bc8-11eb-8707-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Директор Большого театра Владимир Урин в беседе с NEWS.ru назвал решение мэра Москвы Сергея Собянина увеличить количество зрителей в залах с 25% до 50% «очень важным». По его словам, театральный спектакль без зрителей невозможен.



Кино может быть даже когда сидит три или четыре человека, а театральный спектакль рождается только тогда, когда возникает взаимодействие между зрительским залом и сценой. И поэтому заполнение зала — это прежде всего очень важный творческий фактор рождения и существования спектакля, — заявляет директор Большого театра.



Отдельно Урин выделил финансовую сторону вопроса. По его словам, серьёзная часть средств, заработанная театрами идёт на обеспечение своей же деятельности.

Когда у нас зал заполняется на 25%, мы зарабатываем намного меньше и целый ряд возможностей реализовывать у нас нет. Это важная составляющая. Поэтому в данном случае это решение для нас очень-очень важно, — подчеркнул Урин.



Солидарен с коллегой и худрук «Сатирикона» Константин Райкин, в разговоре с NEWS.ru он также заявил о том, что все ждали частичной отмены ограничений, когда узнали, что в Санкт-Петербурге уже их сняли.



Конечно, это лучше, чем 25%. Зрительная аудитория увеличивается, мы привыкли к нормальному аншлаговому залу — это в любом случае хорошая новость, — заявил Райкин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о смягчении карантинных мер в Москве, введённых из-за пандемии коронавируса. Послабления к ранее введённым карантинным ограничениям вступят в силу с 22 января.