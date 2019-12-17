https://static.news.ru/photo/cbe107c4-20e8-11ea-b74f-fa163e074e61_660.jpg Сергей Алимов Фото: puppet.ru

Главный художник Государственного академического центрального театра кукол им. С.В. Образцова Сергей Алимов умер в возрасте 81 года из-за болезни.

Сергей Александрович [Алимов] скончался во вторник (17 декабря. — NEWS.ru) в Москве на 82-м году жизни после болезни, — цитирует ТАСС представителей культурного учреждения.

Алимов родился в 1938 году в Москве. Окончил художественный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии.

Он работал художником кино, мультипликатором и книжным графиком. В 1988–1991 годах занимал должность секретаря правления Союза художников СССР. С 1999 года — главный художник Государственного академического центрального театра кукол им. Образцова.

На счету покойного ряд международных наград: кинофестиваля в Сан-Франциско (США), Оберхаузене (ФРГ), Венеции (Италия), Корке (Ирландия) и других.

Перу мастера принадлежат эскизные разработки к мультфильмам «Господа Головлёвы», «Маленький Цахес», «Мастер и Маргарита», а также рисунки к «Мёртвым душам», «Ревизору», «Мастеру и Маргарите», «Василию Тёркину». Творения мэтра находятся в коллекциях музеев и частных собраниях РФ и зарубежных стран.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший министр информации и печати СССР, журналист Михаил Ненашев умер в ночь на воскресенье, 15 декабря. Ему было 90 лет. Покойный работал главой Госкомитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, также был главой Гостелерадио СССР и главредом газеты «Советская Россия».