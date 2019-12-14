Бывший министр информации и печати СССР, журналист Михаил Ненашев умер в ночь на воскресенье, 15 декабря. Ему было 90 лет.
От наших коллег, от всего Союза журналистов России — самые глубокие, самые искренние соболезнования родным и близким. Это действительно огромная, невосполнимая потеря, это целая эпоха, которая, к сожалению, сейчас ушла, — цитирует секретаря Союза журналистов России Тимура Шафира РИА Новости.
Ненашев работал главой Госкомитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, также был главой Гостелерадио СССР и главредом газеты «Советская Россия».
Как ранее писал NEWS.ru, умер чемпион Олимпийских игр в Мельбурне 1956 года в составе сборной СССР по футболу Юрий Беляев. Ему было 85 лет.
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