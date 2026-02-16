Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 10:25

Ушла из жизни мать Илзе и Андриса Лиепы

Актриса Маргарита Жигунова скончалась на 89-м году жизни

Маргарита Жигунова Маргарита Жигунова Фото: РИА Новости
Актриса театра и кино Маргарита Жигунова, мать известных артистов балета Илзе и Андриса Лиепы скончалась на 89-м году жизни, сообщает портал kino-teatr.ru. Она умерла 11 февраля.

Маргарита Ивановна Жигунова (Лиепа) 20 февраля 1937, деревня Князево Тверской области — 11 февраля 2026, Москва, — говорится в карточке актрисы.

Жигунова была замужем за артистом балета Марисом Лиепой. В браке у пары родились двое детей — Андрис и Илзе, которые пошли по стопам отца.

С 1960 года актриса служила в Московском драматическом театре имени Пушкина, где исполнила множество ведущих ролей. Среди них — роль Амелии в спектакле «Деревья умирают стоя» с Фаиной Раневской, а также роли в постановках «Шоколадный солдатик» и «Дни нашей жизни». В кино Жигунова дебютировала в 1959 году в драме «Жестокость», позже снялась в фильмах «Илзе», «Короткие истории» и «Легенда о Тиле».

Ранее стало известно о смерти советской и российской актрисы Людмилы Солоденко, которая ушла из жизни на 77-м году. По информации источника, артистка скончалась 13 февраля. Дата и причина смерти не уточняются.

