Умерла певица и актриса Энни Росс

https://static.news.ru/photo/7d7ee718-cc28-11ea-9e2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: uajazz.com

Умерла британская исполнительница и актриса Энни Росс. Ей было 89 лет.

О смерти Росс сообщает The Washington Post со ссылкой на её бывшего менеджера Джима Коулмана. По его словам, артистка страдала от болезней сердца и эмфиземы. Она скончалась на Манхэттене.

Певица была участницей джазового вокального трио Lambert, Hendricks & Ross. В составе коллектива она записала семь альбомов. В 1962 году Росс покинула группу и открыла ночной клуб в Лондоне, где выступало множество звёзд, среди которых — Джо Уильямс, Нина Симон, Блоссом Дири и Эррол Гарнер.

С 1943 года снималась в полнометражном кино. Она приняла участие в картинах «Игрок», «Короткий монтаж», «Сбрось маму с поезда» и «Голубое небо».

Как писал NEWS.ru, американский продюсер Сэм Эсмейл, известный как создатель сериала «Мистер Робот», займётся экранизацией неизданного романа писателя Румаана Алама Leave the World Behind. Стриминговый сервис Netflix приобрёл права на адаптацию произведения.