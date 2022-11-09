Умер танцор Валентин Захаров Умер заслуженный артист РСФСР Валентин Захаров

Фото: Социальные сети

8 ноября ушел из жизни заслуженный артист РСФСР, советский и российский танцор Валентин Александрович Захаров. Некролог опубликован на сайте Кубанскго казачьего хора. Артист отдал коллективу более 40 лет.

Из всех ярких творческих личностей коллектива Захаров — ярчайший! Звездный солист. Блистательный и непревзойденный, — говорится в сообщении.

Там также говорится, что артист вместе с Кубанским казачьим хором стал победителем Первого Всероссийского смотра-конкурса государственных русских народных хоров, а после повторного успеха в 1984 году получил мировое признание. По словам коллег, Захаров был добрым и отзывчивым человеком. Его выступления они называют «праздником для зрителей».

Также отмечается, что талант Валентина Захарова оценил один из величайших хореографов ХХ века Игорь Моисеев.

Коллектив хора выразил соболезнования семье артиста.

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