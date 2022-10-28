Умер пионер рок-н-ролла Джерри Ли Льюис Один из основоположников рок-н-ролла Джерри Ли Льюис умер в возрасте 87 лет

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Американский исполнитель рок-н-ролла Джерри Ли Льюис скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщает представлявшая его компания 117 Entertainment Group. В последние годы жизни музыкант страдал от целого ряда заболеваний.

Льюис, возможно, последняя настоящая великая икона эпохи зарождения рок-н-ролла, <...> скончался. <...> В последние годы жизни он страдал от различных болезней и травм, которые, как часто заявляли его лечащие врачи, должны были забрать его жизнь еще несколько десятилетий назад, — говорится в сообщении.

Джерри Ли Льюис является одним из родоначальников жанра рок-н-ролла и культовым исполнителем кантри, госпела и блюза. За время своей карьеры он получил четыре премии «Грэмми». Его самая известная песня — Great Balls of Fire — вошла в список 500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone.

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