22 января 2026 в 16:14

Умер создатель «Сумеречной зоны»

Режиссер Брюс Билсон умер на 98-м году жизни

Фото: Shutterstock/FOTODOM
На 98-м году жизни скончался режиссер Брюс Билсон, передает The Hollywood Reporter со ссылкой на его дочь, продюсера Джулию Билсон Ахлберг. Причина смерти не раскрывается.

По ее словам, Билсон скончался в своем доме в Лос-Анджелесе. Данные о месте и времени прощания с режиссером пока не объявлены.

Билсон родился 19 мая 1928 года в Нью-Йорке. За свою карьеру он снял более 90 фильмов и сериалов, включая культовые проекты, такие как «Сумеречная зона», «Странная парочка», «Семейка Брэди», «Любовь по-американски», «Моя жена меня приворожила» и «Отель». С 1955 по 1976 год Билсон был женат на Моне Вейхман, в 1981 году женился на Ренне Джарретт.

Ранее стало известно о смерти музыкального эксперта, продюсера, педагога по вокалу и редактора шоу «Голос» Инны Радаевой. На момент смерти ей было 57 лет. Причины смерти не раскрываются.

До этого скончался шотландский актер Дональд Дуглас, получивший широкую известность благодаря роли отца мистера Дарси в фильме «Дневник Бриджит Джонс». Он умер в возрасте 92 лет в больнице, куда был госпитализирован после непродолжительной болезни.

