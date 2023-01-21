Умер советский писатель Григорий Канович

Фото: kanovich.com

Григорий Канович

В возрасте 93 лет в Израиле умер советский и литовский писатель Григорий Канович, сообщило посольство еврейского государства в Литве в Twitter. Писатель проживал в Израиле с начала 1990-х годов.

Мы уверены, что великий талант Григория Кановича, отраженный в его работах, продолжит восхищать и вдохновлять будущие поколения и утешит его семью и друзей в этот скорбный час, — говорится в сообщении.

Канович родился в литовском городе Ионаве в 1929 году в еврейской семье. Его работы начали печататься с 1949 года. За свою жизнь написал более 30 произведений, включая романы и лирические стихи. Канович писал на русском языке, активно занимался переводами на него с литовского и идиша.

В марте 2022 года в США на 93-м году жизни умер советский и российский писатель Юз Алешковский. Он был автором стихов, романов, повестей, песен и сценариев к детским и юношеским фильмам. В частности, Алешковский написал «Песню о Сталине», романы «Кенгуру», «Рука», «Карусель», а также повесть «Смерть в Москве».

С 1979 года Юз Алешковский постоянно проживал в США. Он был членом Русского ПЕН-центра — организации, которая объединяет поэтов, писателей и журналистов, работающих в различных литературных жанрах. В 2011 году он стал лауреатом немецкой Пушкинской премии.