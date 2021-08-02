Умер режиссёр клипов «Алисы» и ДДТ Олег Флянгольц

Фото: Официальный сайт Олега Флянгольца

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер рассказал о больнице № 52 города Москвы, где находится в состоянии искусственной комы певица МакSим. В беседе с NEWS.ru он назвал медучреждение, в котором сам лечился от коронавируса, уникальным.

Не сомневаюсь, что МакSим поправится там! Хорошие условия 52-й больницы не в том, что там видеомагнитофоны стоят. А в том, что там есть все лекарства, все условия, совершенно чудный персонал,...