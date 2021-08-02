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Умер режиссёр клипов «Алисы» и ДДТ Олег Флянгольц

00:07, 03 августа 2021
Умер режиссёр клипов «Алисы» и ДДТ Олег Флянгольц Фото: Официальный сайт Олега Флянгольца
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Умер режиссёр и автор клипов многих известных петербургских рок-групп Олег (Ольгерд) Флянгольц. Ему было 55 лет. Об этом сообщается на странице группы «Алиса» в социальной сети Facebook.

Будь спокоен, дорогой Флян. Дорогой Ольгерд Рудольфович. 19.12.1965 — 02.08.2021, — написано в официальном аккаунте группы.

Флянгольц снял для группы «Алиса» клипы «Белая невеста», «Родина», «Небо славян», «Власть». Также он создал документальный фильм к 30-летию группы.

Также режиссёр работал с группами ДДТ, Tequilajazzz, НЭП, «Колибри». Его фильм «Безразличие» завоевал главный приз фестиваля «Кинотавр» в 2011 году.

По информации пользователей, Олег Флянгольц умер от остановки сердца. О времени и месте прощания с режиссёром не сообщается.

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