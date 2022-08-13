Умер музыкант Большого театра Виктор Эльстон

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Заслуженный артист России, гобоист и музыкант Большого театра в 1957–1996 годах Виктор Эльстон умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщается на сайте Государственного академического Большого театра России.

Скончался выдающийся гобоист, заслуженный артист России Виктор Эльстон (29.11.1932–11.08.2022), потомственный артист оркестра Большого театра (1957–1996), с 1966 года — солист, участник камерных ансамблей и Камерного оркестра театра, — сказано в сообщении.

Виктор Эльстон был преподавателем Государственного училища духового искусства, лауреатом первой премии I Всемирного фестиваля молодежи и студентов, лауреатом ордена «Знак Почёта».

Коллеги выражают соболезнование родным и близким покойного. Отмечается, что прощание с Эльстоном прошло 13 августа в крематории Митинского кладбища.

Ранее сообщалось, что голливудская актриса Энн Хеч, известная по фильмам «Шесть дней, семь ночей», «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», «Донни Браско», умерла в США. Родственники решили отключить её от системы жизнеобеспечения, к которой она была подключена после того, как впала в кому в результате ДТП.