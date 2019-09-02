https://static.news.ru/photo/e499d674-ce27-11e9-ad5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Георгий Червинский/Facebook

Умер художественный руководитель театра «Студия-69» и Театральной мастерской Греческого культурного центра Георгий Червинский. Он скончался в понедельник, 2 сентября, на 74-м году жизни.

Ничего не предвещало беды. Буквально накануне, в субботу 31 августа с.г., он со своим коллективом блестяще представил на Фестивале «АКРОПОЛИС» свои любимые мастер-классы, Басни Эзопа и отрывки античной драматургии, — говорится на сайте Греческого культурного центра.

Как ранее писал News.ru, похороны актёра Александра Числова состоялись на подмосковном Николо-Архангельском кладбище. Он умер от пневмонии в реанимации московской больницы в возрасте 54 лет.