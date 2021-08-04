Удовиченко рассказала, почему перестала общаться с Садальским

Актриса Лариса Удовиченко рассказала, почему перестала общаться со Стасом Садальским. В интервью на YouTube-канале «Снежная лавина» со Снежаной Егоровой она призналась: в какой-то момент просто надоело терпеть его сложный характер.

Стас — замечательный артист, гениальный партнёр, но очень непростой человек. Поэтому в какой-то момент я перестала его терпеть — повернулась и ушла. Никому ничего не рассказываю и не доказываю, — отметила Удовиченко.

Она пояснила: есть вещи, неприемлемые для неё, и в некоторых ситуациях ей проще отойти, чем выяснять с человеком отношения. Актриса не рассказала в подробностях, что сделал Садальский, однако отметила, что никогда не простит человеку подлости.

В прошлом артисты работали вместе на театральной сцене и близко дружили, однако уже около 15 лет Садальский и Удовиченко не общаются. Артист ранее положительно отзывался о коллеге и бывшей подруге и даже говорил, что не против возобновить общение.

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