Тяжелобольная Заворотнюк переписала на мать дом в Новой Москве

Тяжелобольная актриса Анастасия Заворотнюк переписала на свою мать дом в Новой Москве. Себе звезда сериала «Моя прекрасная няня» пока оставила несколько квартир в России и за рубежом, передаёт KP.RU.

Подробности судьбы недвижимости Анастасии изданию раскрыл режиссёр Анатолий Демидов. Он заявил: загородный дом Заворотнюк находится в деревне Крёкшино в Новой Москве. По его словам, актриса могла передать дом матери, чтобы обеспечить её счастливое будущее на случай непредвиденных обстоятельств.

А, быть может, это был способ защитить имущество, чтобы его не арестовывали за долги приставы. По сути, из-за болезни Заворотнюк потеряла все свои фирмы, было не до работы, — предположил режиссёр.

Близкие к семье Анастасии Заворотнюк люди недавно сообщили, что у актрисы диагностирован рецидив онкологического заболевания. Врачи разрешили артистке плавание, и бассейн действительно на одном из этапов лечения помог ей как хорошая физиотерапия.

В августе 2019 года СМИ сообщили, что у актрисы диагностировали опухоль мозга. Семья Заворотнюк долгое время не комментировала ситуацию, однако затем было подтверждено, что Анастасия действительно проходит лечение от глиобластомы.

Заворотнюк известна главной ролью в комедийном сериале «Моя прекрасная няня», а также проектами на российском телевидении — «Танцы со звёздами», «Минута славы», «Ледниковый период».

Ранее сообщалось, что Демидов рассказал, что стало с внешностью Заворотнюк после болезни.