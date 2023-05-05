«Тема войны его не отпускала»: режиссер Дроздов о сценаристе Корине Режиссер Дроздов рассказал, что сценариста Корина не отпускала тема войны

Фото: PavelDrozdovDir/t.me

Леонид Корин

Тема войны не отпускала сценариста фильмов «Лед» и «Битва за Севастополь» Леонида Корина, рассказал NEWS.ru режиссер Павел Дроздов. По словам кинематографиста, в работах его коллеги видна патриотическая позиция.

Знаю, что он много работал, писал сценарии, участвовал в фестивалях, многое, к сожалению, не было реализовано из его сценариев, но он писал. О патриотической позиции мы с ним никогда не говорили но тема войны его не отпускала. Если прочитать его сценарии, можно понять его позицию, там именно о любви к родине, и о том, что надо действовать, а не рассуждать, — рассказал Дроздов.

Ранее стало известно, что Корин погиб в Артемовске. По данным портала «Лента новостей Крыма», публицист отправился на специальную военную операцию в качестве добровольца в составе ЧВК «Вагнер». StarHit сообщил, что сценарист погиб 29 марта. Минобороны информацию не комментировало.

Кроме работы над «Битвой за Севастополь» Корин участвовал в написании сценариев к фильму «Лед», сериалам «Последний мент», «Семейный детектив» и «Литейный».

28 апреля стало известно, что на Украине погиб блогер Денис Дыркин, известный благодаря публикации на YouTube видео с дегустацией алкогольных напитков, а также духов и омывашек. По данным Telegram-канала Baza, блогер, предположительно, отправился на СВО добровольцем. Минобороны информацию не комментировало.