Сценарист «Битвы за Севастополь» погиб в Артемовске Сценарист Корин погиб в боях за Артемовск

Фото: Павел Дроздов/vk.com

Леонид Корин

Портал «Лента новостей Крыма» сообщает, что один из сценаристов фильма «Битва за Севастополь» Леонид Корин погиб в Артемовске. По его данным, Корин отправился на специальную военную операцию в качестве добровольца в составе ЧВК «Вагнер». Минобороны информацию не комментировало.

При этом портал ссылается на одну из групп в соцсети «ВКонтакте».

Изначально о смерти кинодраматурга сообщил 1 мая его друг Павел Дроздов, подробностей он не сообщал.

Сегодня я узнал, что Леня погиб. Светлая память, — написал он во «ВКонтакте».

StarHit сообщает, что сценарист погиб 29 марта.

Кроме работы над «Битвой за Севастополь» Корин участвовал в написании сценариев к фильму «Лед», сериалам «Последний мент», «Семейный детектив» и «Литейный».

Ранее стало известно, что на Украине погиб блогер Денис Дыркин, известный благодаря публикации на YouTube видео с дегустацией алкогольных напитков, а также духов и омываек. По данным Telegram-канала Baza, блогер, предположительно, отправился на СВО добровольцем. Минобороны информацию не комментировало.

До этого в СПбГУ сообщили, что студент Института истории погиб в ходе специальной военной операции на Украине. 21-летний юноша отправился в зону боевых действий в качестве добровольца. Минобороны России эту информацию также не подтверждало.