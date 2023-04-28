На Украине погиб блогер и «великий фунфурье» Денис Дыркин

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Денис Дыркин

На Украине погиб блогер Денис Дыркин, известный благодаря публикации на YouTube видео с дегустацией алкогольных напитков, а также духов и омываек, заявил заместитель председателя парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Украины Юрий Мысягин. По данным Telegram-канала Baza, блогер находился в зоне проведения специальной военной операции. Минобороны информацию не комментировало.

Baza пишет, что мужчина, предположительно, оправился туда добровольцем.

Ранее в СПбГУ сообщили, что студент Института истории погиб в ходе специальной военной операции на Украине. 21-летний юноша отправился в зону боевых действий в качестве добровольца. Минобороны России эту информацию не комментировало.

В Белгородской области около села Журавлевка накануне машина подорвалась на мине, в результате чего погибли четыре человека. Жители региона ехали на автомобиле через поле. Минобороны России не комментировало произошедшее.

Ранее при попадании снаряда в маршрутное такси в Донецке погибли семь человек. Кроме того, под обстрел попали гражданские объекты в Киевском, Ворошиловском и Куйбышевском районах. Сообщается о попадании боеприпаса в здание Республиканского травматологического центра.