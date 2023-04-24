Группе университетского военно-исторического сообщества во «ВКонтакте» сообщила, что студент Института истории Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) погиб в ходе специальной военной операции на Украине. По информации группы, 21-летний юноша отправился в зону боевых действий в качестве добровольца. Минобороны России эту информацию не комментировало.

1 апреля при исполнении воинского долга погиб смертью храбрых наш друг, товарищ и коллега-однокурсник.<...> Получив повестку о мобилизации, он не воспользовался положенной ему по закону отсрочкой и добровольно ушел на фронт - отстаивать свои убеждения не только словом, но делом, — говорится в сообщении.