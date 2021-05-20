Тарасов и Костенко ждут пополнения: модель беременна третьим

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Модель Анастасия Костенко и футболист Дмитрий Тарасов ждут пополнения. 27-летняя знаменитость опубликовала в Instagram семейное фото, на котором видно, что девушка беременна. Ребёнок будет уже третьим в семье.

Всё самое важное для меня сейчас на этой фотографии. Мои дорогие друзья и подписчики, не могу больше держать в секрете эту радостную новость. Хочу, чтобы вы разделили положительные эмоции нашей растущей семьи! Мы с моим любимым мужем снова станем родителями! — написала Костенко в описании к посту.

Примечательно, что слухи о беременности модели ходили ещё зимой, однако девушка опровергала догадки фанатов. Разговоры появились после намёков Тарасова. Рассуждая о российской вакцине против коронавируса, футболист оговорился, что супруга «вроде негативно относится, потому что непонятно, как всё это влияет на беременную женщину».

На данный момент у пары две дочки — Милана и Ева. Старшей сейчас два года, а младшей год. У Тарасова также есть дочь от прошлого брака с Оксаной Пономаренко.

Ранее стало известно, что внучка королевы Елизаветы II принцесса Беатрис и её супруг Эдоардо Мапелли Моцци ждут первого ребёнка. Информацию о пополнении в королевской семье подтвердили в Букингемском дворце.