«Талантливо написанная педофилия»: депутат Бурляев о романе «Лолита» Депутат Госдумы Бурляев назвал роман Набокова «Лолита» талантливо написанной педофилией

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Роман писателя Владимира Набокова «Лолита» является «талантливо написанной педофилией», заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Николай Бурляев, подчеркнув, что эта оценка — его личное мнение. При этом парламентарий отметил, что «запрещать всё подряд неправильно» и что у Набокова «есть и другие произведения».

Мы сейчас разрабатываем и будем принимать очень серьезные законы, которые ограничат или прекратят эту вседозволенность в нашей культуре, примем скоро закон о запрете ЛГБТ-пропаганды. Поразительно, что вся Дума — это первый раз такое было на парламентских слушаниях, — все проголосовали за, и потянулась очередь из депутатов подписывать этот проект. 400 депутатов подписали, такого не было никогда, — рассказал Николай Бурляев.

По мнению депутата, «нужно запретить содомию, которая просочилась и на сцену, и на телевидение, и в литературу».

Мои коллеги-депутаты говорят, что не будут трогать классиков. А я бы тронул, например Набокова. Потому что это (роман «Лолита». — NEWS.ru) — педофилия, талантливо написанная. Но я просто говорю свое мнение. Запрещать всё подряд, конечно, неправильно, до такого маразма не дойдем. У того же Набокова есть и другие произведения, — отметил Бурляев.

Ранее заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) всегда поддерживала запрет не только ЛГБТ-повестки, но и всякой «пропаганды греха». Он подчеркнул, что принятие Госдумой закона о запрете ЛГБТ-пропаганды вполне соответствует церковным целям.

Госдума 27 октября единогласно приняла в первом чтении пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии в России, в том числе в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. Также были введены три административные статьи, предусматривающие крупные денежные штрафы за нарушение закона. Согласно документам, в России запретят пропаганду нетрадиционных отношений, педофилии, а также введут запрет на распространение информации об ЛГБТ и призывы к смене пола среди подростков в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе.