РПЦ поддержала запрет ЛГБТ-повестки в России Представитель РПЦ Кипшидзе: Московский патриархат поддерживает запрет ЛГБТ-повестки

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Русская православная церковь (РПЦ) всегда поддерживала запрет не только ЛГБТ-повестки, но и всякой «пропаганды греха». Об этом заявил заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Москвского патриархата Вахтанг Кипшидзе. Он подчеркнул, что принятие Госдумой закона «о запрете ЛГБТ-пропаганды» вполне сответствует церковным целям. Слова представителя РПЦ приводит РИА Новости.

Церковь всегда поддерживала идею запрета не только ЛГБТ-повестки в публичном пространстве, но и любой повестки, которая пропагандирует грех. Грех не эксклюзивен, нет более важных и менее важных грехов: любой грех травмирует общественное сознание, — заявил Кипшидзе.

Он добавил, что церковь считает неприемлемым «пропагандировать грех», если в государстве предполагается создавать общество, в основе которое лежат «ценности брака, семьи, верности, жертвенного служения. патриотизма». Принятие нового закона этим целям, по словам Кипшидзе, вполне соответствует.

Госдума 27 октября единогласно приняла в первом чтении пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии в России, в том числе в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. Также были введены три административные статьи, предусматривающие крупные денежные штрафы за нарушение закона.

Согласно документам, в России запретят пропаганду нетрадиционных отношений, педофилии, а также введут запрет на распространение информации об ЛГБТ и призывы к смене пола среди подростков в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе.

При этом Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина заявила, что одних штрафов за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений недостаточно. По ее словам, во втором чтении законопроекта о запрете ЛГБТ-пропаганды будет рассмотрена возможность введения уголовной ответственности.