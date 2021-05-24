«Таких нигде нет»: Собчак нашла Урганту новую работу

https://static.news.ru/photo/6a8628a4-bc9d-11eb-81d4-96000091f725_660.jpg Фото: Вечерний Ургант/youtube.com

Телеведущая Ксения Собчак нашла актёру и телеведущему Ивану Урганту новую работу. Знаменитость в шутку сказала об этом, обсуждая российских артистов с латвийским театральным режиссёром Алвисом Херманисом. Тот отметил, что считает Урганта хорошим актёром, каких нет нигде. Интервью опубликовано на YouTube-канале Собчак.

Херманис признался , что из российских звёзд хотел бы поработать с Сергеем Маковецким, Ксенией Раппопорт, Юлией Пересильд, Ренатой Литвиновой и с Максимом Сухановым. Кроме того, режиссёр рассказал, что ему «страшно нравятся» Ургант и Юрий Гальцев.

Они такие хорошие актёры. Таких нигде нет, — добавил Херманис.

После этого Собчак пошутила о том, что нашла новую работу Урганту, которого Херманис включил в перечень самых выдающихся артистов России. Более того, режиссёр считает его лучшим в мире телеведущим и видит «как чеховского персонажа».

Алвис Херманис является художественным руководителем Нового Рижского театра. В Риге он занимается исключительно театральными постановками. В 2010 году Херманис был удостоен премии «Золотая маска», а также является лауреатом премии «Европа — театру» в номинации «Новая театральная реальность».

Ранее сообщалось, что Артём Дзюба пошутил в передаче Урганта по поводу того, могут ли российские футболисты выиграть что-то значимое. Капитан сборной России выразил большое сомнение по этому поводу и предложил ведущему «Вечернего Урганта» вместе пробежаться голыми по футбольному полю, если это произойдёт.