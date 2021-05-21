Дзюба предложил Урганту пробежаться голыми по полю

https://static.news.ru/photo/f0acb98c-baa1-11eb-b830-96000091f725_660.jpg Артём Дзюба Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Артём Дзюба пошутил в передаче Ивана Урганта насчёт победы в значимом матче. Футболист предложил ведущему «Вечернего Урганта» вместе пробежаться голыми по футбольному полю.

Речь зашла о том, могут ли российские футболисты выиграть что-то значимое, на что капитан сборной России выразил большое сомнение.

Иван, давайте обсудим, что если футболисты сборной России выиграют что-то такое значимое, мы с вами вдвоём выбежим куда-нибудь. На поле голыми? Ну если вы хотите, можем и в плавках. Будем бежать, пока нас кто-то не остановит шокером или дубинкой, — высказался Дзюба.

Не успел оторопевший было Ургант что-то возразить, как футболист пессимистично добавил:

Но, как правило, мы вряд ли что-то выиграем.

Артём Дзюба оскандалился в прошлом году с участие в видео интимного характера, которое появилось в Интернете. Однако, ему всё же вернули капитанскую повязку.

Как сообщалось ранее, бывший главный тренер футбольного клуба «Терек», ныне «Ахмат», Вячеслав Грозный отреагировал на слова нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы, который ранее назвал атмосферу в Грозном угнетающей и враждебной. Специалист вспоминает работу в Чечне с теплотой и порекомендовал форварду извиниться.