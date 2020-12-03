Сын Ширвиндта рассказал о самочувствии актёра

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Художественный руководитель Московского театра сатиры Александр Ширвиндт и его супруга идут на поправку, заявил сын актёра, ресторатор Михаил Ширвиндт.

Так, некоторое время назад у супругов был выявлен коронавирус. По словам сына, родители смогут вернуться домой уже на этих выходных.

Мама и папа идут на поправку и в выходные уже отправятся домой, — написал Михаил Ширвиндт на своей странице в социальной сети.

Стоит отметить, что у Александра Ширвиндта болезнь протекала в лёгкой форме, тогда как у его жены и вовсе бессимптомно.

Ранее NEWS.ru писал, что артиста Кахи Кавсадзе, получившего всесоюзную известность после исполнения роли Абдуллы в картине «Белое солнце пустыни», госпитализировали с заражением коронавирусной инфекцией нового типа. В настоящий момент актёру 85 лет.

О госпитализации Кавсадзе журналистам в воскресенье, 29 ноября, сообщил его брат Имери. По его словам, коронавирусной инфекцией заразилась вся семья.