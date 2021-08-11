Сын переболевшего COVID Тома Хэнкса назвал инфекцию «обычной простудой»

Честер Хэнкс, сын известно актёра Тома Хэнкса, опубликовал в своём Instagram видео, в котором эмоционально высказал подписчикам своё мнение о коронавирусе. Он назвал инфекцию «обычной простудой», заболев которой, нужно просто оставаться дома.

Сын актёра, который ранее переболел COVID-19, сначала начал говорить о важности вакцинации, однако к середине ролика его настроение и посыл резко изменились.

У меня никогда не было коронавируса. Это просто обычная простуда. Если ты болеешь — оставайся дома. Если тебе грозит опасность — не иди на улицу. Я уже устал носить эти дурацкие маски! — высказался Честер.

Примечательно, что его отец переболел в прошлом году COVID далеко не в самой лёгкой форме. Хэнкс и его супруга Рита Уилсон заразились коронавирусом в Австралии, куда приехали для работы над фильмом об Элвисе Пресли. Пара была госпитализирована, после прохождения лечения супругов выписали из больницы города Голд-Кост. Хэнкса едва не похоронил на тот момент действующий президент США Дональд Трамп.

Актёр также рассказывал о том, как он с женой боролся с коронавирусом. По его словам, Уилсон было тяжелее, чем ему: была высокая температура, также женщина потеряла вкус и обоняние. Да и сам Том испытывал серьёзную боль и чувствовал усталость. Хэнкс пытался продолжать заниматься спортом, однако сил ни на что не хватало.