Том Хэнкс рассказал о течении коронавируса

https://static.news.ru/photo/ab175644-8301-11ea-b21d-fa163e074e61_660.jpg Том Хэнкc Фото: Regina Wagner/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Актёр Том Хэнкc, вылечившийся от COVID-19, рассказал о своей борьбе с коронавирусом. Он отметил, что его жене Рите Уилсон было тяжелее, чем ему.

У неё была высокая температура, также она потеряла вкус и обоняние, передаёт The Hollywood Reporter.

Она совершенно не получала радости от еды на протяжении большей части трёх недель. Её так тошнило, что ей приходилось ползти от кровати в другие части комнаты, — подчеркнул артист.

Он отметил, что и сам испытывал серьёзную боль и чувствовал себя уставшим. Хэнкс пытался продолжать заниматься спортом, однако это оказалось очень тяжело.

Кто бы ни заходил в нашу комнату, доктор или медсестра, они спрашивали: «Как вы себя чувствуете?», и я отвечал: «Только что случилось нечто странное. Я просто попытался сделать обычные упражнения на полу и не осилил даже половины». И они смотрели на меня через очки, как будто говорили с самым глупым человеком, — добавил он.

Актёр отметил, что не знает, где и как именно заразился коронавирусом.

Как писал NEWS.ru, Том Хэнкс и Рита Уилсон заразились COVID-19 в Австралии, куда приехали для работы над фильмом об Элвисе Пресли. Пара была госпитализирована, после прохождения лечения её выписали из больницы города Голд-Кост. Хэнкса едва не «похоронил» президент Соединённых Штатов Дональд Трамп. Он неправильно понял слово «выписан» и стал писать в Twitter слова с соболезнованиями. Один из ассистентов вовремя остановил его, пояснив, что «выписан» означает «покинул клинику».