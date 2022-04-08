Сын Леннона впервые исполнил культовую песню Imagine

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Сын лидера группы The Beatles Джона Леннона Джулиан Леннон впервые исполнил культовую песню отца Imagine на благотворительном концерте. Своим поступком 59-летний певец нарушил своё ранее данное обещание.

Сегодня, впервые в жизни, я публично исполнил песню моего отца Imagine, — написал младший Леннон.

На видео рок-музыкант в окружении свечей под аккомпанемент акустической гитары исполнил кавер-версию оды. Как отметили зрители, у мужчины в голосе звучали те же ритмы, что и у отца.

Ранее стало известно, что группа Scorpions изменила текст песни Wind of Change в поддержку Украины. В известнейшем треке появились новые строки.