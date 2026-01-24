Стриженов рассказал, как узнал о смерти Олейникова

Продюсер, режиссер и телеведущий Александр Олейников был легендой отечественного телевидения, заявил актер и режиссер Александр Стриженов. В беседе с ТАСС он рассказал, что узнал о смерти от сына артиста – он позвонил ранним утром 24 января.

Мне позвонил его сын Максим Александрович Олейников. И, если честно, у меня по спине пробежал холодок, я сразу все понял, потому что в 07:00 мск Макс не мог бы мне позвонить, если бы не случилось чего-то страшного, — рассказал он.

Стриженов отметил, что называл Олейникова рекордсменом Книги рекордов Гиннесса, поскольку за свою карьеру тот успел поработать на четырех федеральных каналах. Он добавил, что Олейников был культовым ведущим и создал множество ярких авторских программ. Также Стриженов упомянул его обширную фильмографию, включающую такие проекты, как «Граф Крестовский», «Любовь-морковь», «Стажеры», «Художник» и другие.

Сын Олейникова рассказал, что желающие проститься с режиссером могут прийти в среду, 28 января, с 13:00 до 15:00 мск в траурный зал Троекуровского кладбища. По его словам, продюсера похоронят на этом же кладбище.