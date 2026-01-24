Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 января 2026 в 17:48

Стриженов рассказал, как узнал о смерти Олейникова

Стриженов назвал Олейникова легендой отечественного телевидения

Александр Олейников Александр Олейников Фото: Валерий Левитин/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Продюсер, режиссер и телеведущий Александр Олейников был легендой отечественного телевидения, заявил актер и режиссер Александр Стриженов. В беседе с ТАСС он рассказал, что узнал о смерти от сына артиста – он позвонил ранним утром 24 января.

Мне позвонил его сын Максим Александрович Олейников. И, если честно, у меня по спине пробежал холодок, я сразу все понял, потому что в 07:00 мск Макс не мог бы мне позвонить, если бы не случилось чего-то страшного, — рассказал он.

Стриженов отметил, что называл Олейникова рекордсменом Книги рекордов Гиннесса, поскольку за свою карьеру тот успел поработать на четырех федеральных каналах. Он добавил, что Олейников был культовым ведущим и создал множество ярких авторских программ. Также Стриженов упомянул его обширную фильмографию, включающую такие проекты, как «Граф Крестовский», «Любовь-морковь», «Стажеры», «Художник» и другие.

Сын Олейникова рассказал, что желающие проститься с режиссером могут прийти в среду, 28 января, с 13:00 до 15:00 мск в траурный зал Троекуровского кладбища. По его словам, продюсера похоронят на этом же кладбище.

происшествия
культура
смерти
телевидение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова обвинила Киев в эскалации на фоне переговоров
Захарова рассказала о варварском преступлении ВСУ в день переговоров
Огромный массив данных СНТ слили в Сеть: что угрожает дачникам
Самолет с российской делегацией на борту вылетел из Абу-Даби
Эксперты опровергли опасения Трампа о Гренландии и России
Салат с крабовыми палочками за 15 минут: рецепт от стамбульских поваров
В Раменском без света остались десятки домов
Пропавшую в Воронеже 18-летнюю спортсменку нашли мертвой
«Все, что хотим»: Трамп о скандальной сделке по Гренландии
Киркоров, российский паспорт, третий брак: как живет Михаил Шуфутинский
Установлено число жертв взрыва в автосервисе в Краснодаре
ВСУ атаковали еще одну машину скорой помощи
Мать-убийца из Москвы оказалась фигуранткой дела о педофилии
В Госдуме раскритиковали бизнесмена Полонского после интервью Собчак
В Европе задержан подозреваемый в закупке оружия для ХАМАС
В Краснодаре раздался мощный взрыв
ВСУ обстреляли поликлинику в Херсонской области
На заснеженных полях Ленобласти отловили страуса
Коммунальщики уронили фонарный столб на авто и попали на видео
Захарова разоблачила Наргиз, которую Фадеев «заставлял» петь ее песню
Дальше
Самое популярное
Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей
Семья и жизнь

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей

В Киеве паника, нет света, воды, тепла: удары по Украине 23 января
Россия

В Киеве паника, нет света, воды, тепла: удары по Украине 23 января

Натрите картофель и добавьте ветчину. Жарю драники с сырной начинкой — два в одном: и гарнир, и горячая закуска
Общество

Натрите картофель и добавьте ветчину. Жарю драники с сырной начинкой — два в одном: и гарнир, и горячая закуска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.