Стив Харвелл умер в 56 лет: причина смерти, почему он лежал в хосписе

Фото: MJT/AdMedia/Global Look Press

Стив Харвелл

Фронтмен группы Smash Mouth Стив Харвелл умер в возрасте 56 лет от печеночной недостаточности, возникшей на фоне злоупотребления алкоголем. Музыканту было 56 лет. Что известно о смерти артиста и почему он лежал в хосписе?

Что известно о смерти Стива Харвелла

Фронтмен рок-группы Smash Mouth Стив Харвелл скончался сегодня, 4 сентября. По словам менеджера коллектива Роберта Хейса, Харвелл ушел из жизни в своем доме в городе Бойсе, штат Айдахо, в окружении семьи и друзей. Ему было 56 лет.

Незадолго до смерти музыкант находился в хосписе, врачи не смогли спасти его жизнь.

Почему Стив Харвелл лежал в хосписе

Менеджер Стива Харвелла рассказывал, что фронтмен Smash Mouth попал в хоспис из-за того, что достиг последней стадии печеночной недостаточности. По первоначальной информации TMZ, артисту оставалось жить «неделю или около того».

Коллеги и друзья поторапливали всех желающих приехать к Харвеллу в медучреждение, чтобы увидеть его в последний раз.

«Ему осталось жить всего неделю или около того», — делились с журналистами в окружении певца.

Артист боролся с алкогольной зависимостью. Проблемы со здоровьем начались у него в 2021 году. Тогда он покинул группу, поскольку понял, что не может работать из-за ухудшения состояния здоровья. Уйти из коллектива певец решил после того, как он на одном из концертов в Нью-Йорке выглядел дезориентированным, невнятно говорил и даже кричал на зрителей.

«С самого детства мечтал стать рок-звездой, выступать перед аншлаговыми залами, и мне повезло воплотить эту мечту в жизнь. Для моих коллег по группе было честью выступать с вами все эти годы, и я не могу вспомнить никого другого, с кем бы я предпочел отправиться в это безумное путешествие. Спасибо нашим верным и замечательным фанатам, все это стало возможным благодаря вам. Я так старался справиться со своими проблемами с физическим, психическим здоровьем и сыграть перед вами в последний раз, но у меня просто не получилось», — рассказывал Харвелл.

По данным источника TMZ, еще восемь лет назад у музыканта диагностировали кардиомиопатию, которая привела к сердечной недостаточности и энцефалопатии Вернике. Это повлияло на двигательные функции и речь, а также спровоцировало ухудшение памяти.

«Стив ушел из группы Smash Mouth после проблем с алкоголем, и коллектив продолжал гастролировать с новым вокалистом Заком Гудом. В последние дни Стив находился в хосписе, и ему оставалось жить всего несколько дней. Он стал жертвой своих проблем со здоровьем, связанных со злоупотреблением алкоголем. Ранее артист похоронил шестимесячного сына, который умер от лейкемии», — пишет TMZ.

Чем известен Стив Харвелл

Стив Харвелл был одним из основателей группы Smash Mouth в 1994 году. Коллектив прославился своими поп-рок-хитами, такими как Walkin’ on the Sun, All Star, и кавер-версией песни I’m A Believer из саундтрека к первому «Шреку». Артист также был номинантом на премию «Грэмми», снялся в фильме «Крысиные бега» и участвовал в реалити-шоу The Surreal Life.

